Aruba krijgt te maken met Rijkswet financieel toezicht

Oranjestad – Aruba moet instemmen met de Rijkswet financieel toezicht. Die geldt al voor Curaçao en Sint Maarten. Weigert Evelyn Wever Croes, dan krijgt het eiland geen financiële steun.

Aruba heeft al financieel toezicht, maar dat is geregeld bij landsverordening. Ook daar had de premier moeite mee, maar die wet geeft samen met een protocol veel meer flexibiliteit en is minder streng. Aruba noemt de eis van Nederland onredelijk.



