Aruba laat per 10 juli alsnog beperkt Amerikanen toe

Oranjestad – De Arubaanse regering heeft aangekondigd dat het eiland per 10 juli beperkt Amerikaanse toeristen gaat toelaten. Het gaat om toeristen uit ‘veilige staten.’ Aruba heeft een lijst met 24 staten bekendgemaakt welke onveilig zouden zijn.

Aruba nam deze stap na de sterke stijging van het aantal corona besmettingen in sommige delen van de Verenigde Staten. Op 10 juli staan verschillende vluchten uit de VS gepland maar het is nog onduidelijk hoeveel daarvan nu doorgaan.

De staten met een hoog risico zijn: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nevada, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin, Wyoming.

