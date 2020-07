Aruba lanceert corona-app voor toeristen

6 Gedeeld

Oranjestad – Aruba heeft dinsdag een app geïntroduceerd voor toeristen, die na aankomst zijn getest.

De ‘Aruba Health App’ staat in verbinding met het laboratorium voor de testuitslag. Ook kan de toerist meer informatie krijgen over coronamaatregelen op het eiland. De app is gemaakt voor alle smartphones.

Aruba opende op 1 juli haar grenzen voor vluchten uit Europa, Canada en de Caribische regio. Sinds 10 juli mogen ook Amerikanen het eiland bezoeken.

Lees ook: