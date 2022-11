Aruba mag weer Ship Sanitation Certificates verstrekken

ORANJESTAD – De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de haven van Aruba goedgekeurd en toegevoegd aan hun Ship Sanitation Certification-lijst.

Met dit certificaat verklaart Aruba dat het schip in de haven van Oranjestad gecontroleerd is op de aanwezigheid van besmettelijke ziekten.

Elk hygiënecertificaat is zes maanden geldig en zonder dit certificaat kunnen havens over de hele wereld schepen en boten de toegang ontzeggen omdat ze deze als een potentiële bron van besmetting zouden kunnen beschouwen.

In het verleden gaf Aruba het Derating Certificate af, maar sinds 2005 heeft de WHO de International Sanitary Regulations herzien die later het Ship Sanitation Certificate werd. Hierdoor verloor Aruba zijn bevoegdheid om inspecties uit te voeren op boten, schepen en om gezondheidscertificaten af te geven.

In de eerste week van oktober kwam een delegatie van het Nederlandse RIVM op Aruba om de cursus Ship Sanitation Certificate te geven aan de autoriteiten van de eilanden van het Koninkrijk, waaronder Aruba.

Een van de eisen was dat Aruba zijn wetten moest aanpassen en de inspecteurs specifiek voor de International Health Regulations moesten worden opgeleid.