Aruba Aruba uitgeroepen tot beste Caribische bestemming door Tripadvisor Redactie 11-01-2025 - 1 minuten leestijd

Eagle Beach- aruba

ORANJESTAD – Aruba is door Tripadvisor uitgeroepen tot de beste bestemming in het Caribisch gebied. Het eiland eindigde ook op de 24e plaats in de wereldwijde ranglijst van beste bestemmingen.

De Travelers’ Choice Award 2024 is gebaseerd op duizenden authentieke beoordelingen van reizigers die het afgelopen jaar Aruba bezochten. Tripadvisor is ’s werelds grootste reisgidsplatform.

‘Deze erkenning motiveert ons om gasten uitzonderlijke ervaringen te blijven bieden’, zegt Ronella Croes, CEO van de Aruba Tourism Authority (A.T.A.).

De prijs wordt gezien als een belangrijk keurmerk in de toeristische sector en is volgens A.T.A. te danken aan de dagelijkse inzet van alle medewerkers in het Arubaanse toerisme.