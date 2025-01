Nieuws Curaçao Aruba verlaagt belasting: 28.000 mensen worden belastingvrij Redactie 09-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto Gabinete Wever-Croes

ORANJESTAD – De Arubaanse regering voert een ingrijpende belastinghervorming door waarbij 28.000 mensen geen inkomsten- en loonbelasting meer hoeven te betalen. De wijziging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2025, zo maakte minister van Financiën Xiomara Maduro dinsdag bekend.

Het aantal belastingplichtigen daalt hiermee van 40.000 naar 12.000 mensen. De grootste verandering is dat inkomens tot 34.930 florin voortaan volledig belastingvrij zijn, waar dit voorheen nog met tien procent werd belast.

Vooral gepensioneerden profiteren van de nieuwe regeling. Van de 19.000 gepensioneerden op Aruba hoeven er straks nog maar ongeveer tweeduizend belasting te betalen. Dit betreft alleen mensen met aanvullende inkomsten naast hun pensioen.

Premier Evelyn Wever-Croes zei tijdens een persconferentie: “Velen zullen zeggen dat we nu na de verkiezingen met deze verlichting komen. Het is belangrijk te vermelden dat het kabinet Wever-Croes niet alleen voor de volgende verkiezingen werkt, maar voor de volgende generaties. Dit project had tijd nodig, en als we tot juni 2025 in de regering hadden gezeten zoals gepland, zou dit binnen de werkzaamheden van onze regering zijn voltooid. De verkiezingen liggen achter ons, maar dat neemt niet weg dat we blij zijn dat we deze verlichting nu kunnen geven en deze veranderingen kunnen doorvoeren om zo iets terug te geven aan de gemeenschap, nu we samen met het hele volk de financiële ruimte hebben gecreëerd.”