Aruba volgt Curaçao met tweede Caribisch KLM-huisje

SCHIPHOL – Na Curaçao heeft ook Aruba zijn KLM-huisje in Delfs blauw. KLM is gisteren 103 jaar oud geworden en dit jaar is gekozen voor een miniatuurversie van een huis dat op een bijzondere locatie staat: het huis van de familie Ecury op Aruba.

Volgend jaar viert Aruba 100 jaar luchtvaart op het eiland en het huis – dat nu onderdeel is van het Nationaal Archeologisch Museum van Aruba – staat dicht bij de plek waar het eerste vliegtuig landde.

KLM vloog bijna 90 jaar geleden voor het eerst naar Aruba waar het lijndiensten onderhield in het Caribische gebied. Vanaf 1974 startte KLM met een vaste vliegverbinding tussen Amsterdam en Aruba die nu dagelijks wordt uitgevoerd.

Jenever

Cadeautjes uitdelen was vroeger niet acceptabel voor een luchtvaartmaatschappij: de cadeaus zouden namelijk oneerlijke concurrentie stimuleren. KLM besloot in 1952 jenever in speciale miniatuurhuisjes te serveren aan World Business Class-passagiers. Elk jaar op 7 oktober, bij de verjaardag van KLM.

Theoretisch gezien was de jenever geen cadeau. “Is er een wet die stelt dat wij onze drankjes in een glas moeten serveren?”, was KLM’s reactie op het commentaar. En zo begon de serie van Delfts blauwe KLM-huisjes.

Tweede keer

Het is de tweede keer in de geschiedenis van KLM dat de keuze valt op een huis of gebouw dat niet in Nederland staat. Op de 85ste verjaardag van KLM werd er gekozen voor een miniatuurversie van het karakteristieke Penha gebouw op Curaçao.

Het pand staat op Herenstraat 1 en is tussen 1708 en 1733 gebouwd met Nederlandse bakstenen uit de IJssel-regio. De begane rond werd gebruikt als warenhuis; de verdiepingen erboven als woonhuis. De vier geveltoppen hebben decoratieve krullen.

Het gebouw werd op het eind van de 19de eeuw gekocht door J.L. Penha & Sons. Ze openden hun inmiddels beroemde Penha-parfumerie in 1903.

Kunuku-huisje

Het Cunucu-huisje is een officieuze miniatuur, uitgegeven door de KLM-vestiging op de Antillen om 75 jaar KLM-vluchten te vieren. Het huisje werd gevuld met een lokale drank in plaats van de gebruikelijke jenever. In tegenstelling tot de typisch Nederlandse, vaak rechthoekige grachtenpanden in de rest van de collectie heeft het Cunucu-huisje een typische, ronde vorm.