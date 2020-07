Aruba weer twee besmettingen erbij

13 Gedeeld

Oranjestad – Aruba heeft er weer twee coronabesmettingen bij dit weekend. De totaalstand staat op 113. Het gaat om reizigers uit de Verenigde Staten, allebei toeristen.

De reizigers werden onderschept op de luchthaven en zaten in quarantaine, in afwachting van de testuitslag. Er zijn nog tien mensen besmet. Tot nu toe zijn drie mensen overleden aan corona. Momenteel zitten nog 27 personen in quarantaine, omdat ze uit het buitenland zijn gekomen of omdat ze met een besmette persoon in contact zijn geweest.

