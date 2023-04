Aruba zet volgende stap om Valero-raffinaderij te transformeren naar een waterstoffabriek

ORANJESTAD – Aruba is op weg om het Aruba Hydrogen Valley-project te realiseren. Dat zegt de regering van Evelyn Wever-Croes. Die hoopt daarmee dat het eiland toonaangevend wordt in de Cariben op verschillende energiegebieden.

Met de oprichting van Aruba Hydrogen Valley moet Aruba bij de daadwerkelijke realisatie het eerste Caribische eiland met een eigen waterstoffabriek, ook wel een electrolyzer genoemd.

Volgens een persverklaring van de regering moet Aruba Hydrogen Valley onmiddellijk bijdragen aan een schoner milieu en kan het eiland als eerste in het Caribisch gebied een exporteur van waterstof worden naar de regio.

De regering hoopt ook dat de nieuwe fabriek in San Nicolas, op het oude terrein van de Valero-raffinaderij leidt tot banen en een grote economische spin-off voor de stad San Nicolas en een economische pijler van Aruba in het algemeen.

Een andere stap die de regering van Aruba neemt, is de uitvoering van het EAGLE LNG-project. De bedoeling is dat staatsbedrijf WEB Aruba NV het gebruik van zware stookolie gaat uitfaseren en in de komende dertig maanden overschakelt op aardgas.

Voorts is er een biedingsproces gestart voor de uitbreiding van het windmolenpark in Rincon. In juni wordt de uiteindelijke beslissing genomen over welk bedrijf de ter hand wordt genomen voor het realiseren van de uitbreiding van het windmolenpark.