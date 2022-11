Arubaan Deaxo Croes zwemt van Bonaire naar Curaçao voor het goede doel

KRALENDIJK – Zaterdag 19 november aanstaande gaat de Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes van Bonaire naar Curaçao zwemmen. Hij doet dit om het bewustzijn te vergroten en geld in te zamelen voor kankerbestrijding op de ABC-eilanden. Tijdens de persconferentie op Bonaire, voorafgaand aan de zwemtocht kreeg Croes een cheque van 2.500 USD aangeboden voor het Kanker Fonds Bonaire.

Tijdens het Crossing for Prevention evenement gaat Croes ongeveer 53 kilometer zwemmend afleggen door de Caribische Zee. Dit doet hij samen met een team van professionele kajakkers, artsen, voedingsdeskundigen en overige teamgenoten. Hij start zijn zwemtocht tussen 2:00 en 3:00 uur in de nacht vanaf de zuidelijke duikstek Red Slave op Bonaire en zwemt dan vervolgens naar Oostpunt op Curaçao. Het geld dat hij tijdens deze zwemtocht inzamelt komt ten goede aan Fundacion Coresa (Aruba), Kanker Fonds Bonaire en Fundashon Prevenshon (Curaçao).

Voorbereiding

Croes heeft zich op deze tocht voorbereid door de afgelopen twee maanden veel lange afstanden, tussen 50 en 72 kilometer per week, te zwemmen. Daarnaast geeft hij aan dat hij nog extra trainingen heeft gevolgd en goed op zijn dieet heeft gelet. Ook heeft hij veel medewerking gekregen van zijn werkgever, Orco Bank, om zijn werk en trainingen met elkaar te kunnen combineren. “Maar bovenal moet je houden van wat je doet, omdat er ook dagen zijn dat je geen zin hebt om op te staan en het water in gaan. Daarom is het ook belangrijk dat je mensen om je heen hebt die je door het proces loodsen”, aldus Croes. De basis voor deze tocht is al eerder gelegd tijdens zijn voorgaande zwemtocht en de afgelopen twee jaren aan trainingen.

In 2018 zwom Croes samen met vijf andere zwemmers 44 kilometer van Venezuela naar Aruba om kankerbewustzijn op Aruba te vergroten. Deze keer is het Croes’ droom om ook Bonaire en Curaçao te betrekken bij zijn doel om kankerbewustzijn te vergroten en de lokale kankerstichtingen te promoten. Kanker veroorzaakt wereldwijd ongeveer één op de zes sterfgevallen. Kanker is daarmee de tweede belangrijkste doodsoorzaak.

Deaxo Croes traint samen met de Barracudas op Bonaire – foto ABC Online Media

Doneren

Orco Bank deed vandaag een donatie van 2.500 USD voor het Kanker Fonds Bonaire. Doneren kan tijdens het evenement op 19 november vanaf 15.00 uur bij Restaurant The Pier Curaçao of via de website www.crossingforprevention.com. Het geld dat Croes tijdens deze zwemtocht inzamelt komt ten goede aan Fundacion Coresa (Aruba), Kanker Fonds Bonaire en Fundashon Prevenshon (Curaçao).

Updates over de zwemtocht voor het goede doel zijn te vinden op de Facebookpagina Crossing for Prevention.

Als onderdeel van de voorbereidingen op de zwemtocht werd er donderdagmiddag, samen met zo’n 25 zwemmers van de Bonairiaanse zwemvereniging Barracudas, heen en terug naar Klein Bonaire gezwommen. Rangers van STINAPA begeleidden de zwemmers tijdens de oversteek.

Deaxo Croes zwemt samen met de Barracudas naar Klein Bonaire en terug – foto ABC Online Media