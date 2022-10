Arubaanse Bobby Farrell van Boney M zou gisteren 73 zijn geworden

ORANJESTAD – Roberto “Bobby” Alfonso Farrell, beter bekend als Bobby Farrell, was het gezicht van Boney M, de band waarmee hij enorme successen boekte waaronder ‘Rivers of Babylon’, ‘Ma Baker’, ‘Rasputin’, ‘Sunny’, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bobby overleed op 61-jarige leeftijd op 30 december 2010, gisteren zou hij 73 jaar geworden zijn. Maxazine.nl schrijft er over. (https://www.maxazine.nl/)

Farrell is geboren in 1949 en opgegroeid op Aruba, hij woonde daar tot zijn 15e. Na zijn schooltijd was hij twee jaar werkzaam als matroos, waarna hij in Noorwegen ging wonen.

Na Noorwegen vestigde hij zich in Nederland alwaar hij af en toe als dj de kost verdiende, later vond hij in Duitsland beter werk. In Duitsland werkte hij ook als dj tot producer Frank Farian hem vroeg voor zijn nieuwe band, Boney M.

Farrell werd de enige mannelijke zanger van de band, jaren later maakte Farian bekend dat niet Farrell maar hijzelf het zangwerk deed voor Boney M.

Boney M zangeres Liz Mitchell claimde dat alleen zij, Marcia Barrett en Farian te horen waren op de grote Boney M hits. Echter, Farrell was wel degelijk live te horen geweest in de diverse samenstellingen van Boney M.

Eind 2005 was hij als danser te zien in Roger Sanchez’s video clip van ‘Turn on the Music’.