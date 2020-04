Arubaanse DJ Arrindell overleden aan Corona

Oranjestad – Sha-king Sycho Arrindell is gisteren overleden aan corona. De bekende Arubaanse DJ werkte in New York.



Hij werd vrijdag aan de beademing gelegd om zijn lichaam kans te geven te herstellen, maar die behandeling sloeg niet aan. Arrindell is 34 jaar geworden.



Er kwamen gisteren op Aruba zeven nieuwe gevallen van corona bij, totaal zijn daar nu 71 besmettingen. Twee patiënten liggen op de Intensive Care. Er is op Aruba nog niemand overleden aan corona.