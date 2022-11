Arubaanse jeugdtrainster uit Nederland voor TVDirect naar WK in Qatar

DEN HAAG – De Arubaanse trainster van de Meiden O11 van de Haagse voetbalclub HVV Laakkwartier, Maricarmen Bikker, vertrekt als verslaggever naar het WK in Qatar. De 23-jarige Arubaanse studente uit Den Haag krijgt van TVDirect de kans om zich als verslaggever te ontwikkelen.

De vader van Maricarmen is de bekende sportjournalist Carlmichael Bikker op Aruba. “Via zijn netwerk krijg ik nu deze kans. Ik ga een collega van de Curaçaose televisie ondersteunen. Hij doet zijn werk als cameraman waarbij ik als interviewer mijn bijdrage aan de reportage lever”, zegt Maricarmen tegen een verslaggever van het Voorburgsdagblad.

De Arubaanse gaat spelers van het Nederlands Elftal volgen en toeschouwers die daarheen gaan. “Dit is een enorme en mooie uitdaging. Het wordt voor mij de eerste keer dat ik als verslaggever zo’n groot evenement mag meemaken. We vertrekken 15 november naar de WK en blijven in ieder geval zolang het Nederlands Elftal daar actief is”.