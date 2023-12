Arubaanse journalist en hondentrainer Tito Lacle leert van ‘Dog Whisperer’ Cesar Millan

ORANJESTAD – Journalist en bekende hondentrainer van Aruba, Tito Lacle, heeft zijn droom waargemaakt door een workshop te volgen bij de wereldberoemde hondenpsycholoog Cesar Millan in Florida.

Afgelopen maand stond hij oog in oog met zijn idool, een ervaring die hij als uniek en surrealistisch omschrijft. “Cesar Millan stond daar, in levenden lijve, pratend en ons lesgevend! Wat een moment!” vertelt Lacle.

Millan deelde zijn immense positieve energie en kennis over honden met alle aanwezigen, waarbij hij zijn serieuze boodschap afwisselde met een geweldig gevoel voor humor.

“Het waren vier lange dagen, vol met praktische en theoretische training, waarbij ieder van ons dagelijks tussen de zeven en negen verschillende honden behandelde”, zegt Lacle.

Antwoord

De journalist van Noticiacla, een populair nieuwsportaal op Aruba, maakte optimaal gebruik van deze unieke kans door Cesar een eindeloze reeks vragen te stellen.

“Van twijfels die ik had over het verleden, situaties die ik met klanten en hun honden heb meegemaakt, tot aan mogelijke toekomstige scenario’s. Overal kreeg ik antwoord op en belangrijker nog, de duidelijkheid die ik nodig had.”

De trainers van Cesar Millan’s team daagden de deelnemers uit tot hun limiet door hen te laten werken met steeds moeilijkere honden. Dit was bedoeld om het zelfvertrouwen en de vaardigheden van de cursisten te vergroten.

Dog Behaviorist

Lacle leerde niet alleen de technieken van Cesar Millan, maar ervoer ook hoe effectief deze zijn. Terug op Aruba kan hij zich nu ook een Dog Behaviorist noemen, gespecialiseerd in de psychologie van honden.

Bovendien heeft hij een uitgebreid netwerk van vrienden uit de hele wereld opgebouwd, die verbonden zijn met de hondenwereld, en die hij altijd kan raadplegen wanneer nodig.

Bij zijn terugkeer paste hij de geleerde technieken meteen toe op zijn eigen honden, met direct succes. Lacle’s lessen gaan in de tweede week van januari weer van start, waar hij de nieuwe kennis deelt met zijn cliënten. Lacle’s planning is al volgeboekt voor de eerste twee maanden van 2024.

Filosofie

Dit sluit aan bij Cesar’s doel om de wereld te veranderen via onze viervoeters en ons allen betere mensen te maken.

Cesar Millan’s filosofie is dat je je hond moet kunnen ‘lezen’ en wanneer je begrijpt wat hij wil en hoe hij zich voelt, haal je veel meer uit je hond.

Hondentraining gaat vaak over het opleggen van een set regels om de hond te domineren. Dit is praktisch en bespaart tijd, maar het is niet noodzakelijkerwijs wat de hond wil.

Millan’s aanpak zorgt ervoor dat de hond zelf wil doen wat de eigenaar wil, omdat de eigenaar meer over de hond weet. Dit wordt bereikt door de hond te begrijpen door zijn houding, blik, en gevoelens.

“Wat op TV vaak niet wordt uitgelegd, door tijdgebrek, is hoe Millan tot die dominantie komt”, zegt Lacle. Deze ‘invul de gaten’-kennis is wat de journalist en de andere deelnemers tijdens de workshop hebben geleerd en succesvol hebben toegepast.