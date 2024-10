Politie en Justitie Arubaanse minister Glenbert Croes gearresteerd om vergunningfraude Dick Drayer 08-10-2024 - 3 minuten leestijd

Huiszoeking Landsrecherche | Foto: 24ora.com

ORANJESTAD – Minister van Arbeid, Energie en Integratie Glenbert Croes is vanochtend gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij mogelijke fraude met het verstrekken van verblijfs- en werkvergunningen tussen 2020 en heden. In de ochtend van zijn arrestatie doorzocht de Landsrecherche zijn woning en nam hierbij elektronisch bewijs in beslag.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Croes alleen contact mag hebben met zijn advocaat, wat gebruikelijk is bij strafrechtelijke onderzoeken om de integriteit van het onderzoek te waarborgen. In een eerdere fase van hetzelfde onderzoek werden op 4 juni 2024 ook huiszoekingen verricht en goederen in beslag genomen. De verdenking tegen Croes kwam naar voren na een analyse van het in beslag genomen materiaal.

Procurator-generaal Amelin Flanegin benadrukt dat de arrestatie van Croes niet tot stand is gekomen onder politieke druk, ondanks de recente val van de regering op 9 september en de aankomende verkiezingen. Het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche volgen hun eigen planning, ongeacht politieke gebeurtenissen, zo luidt de verklaring. Flanegin zegt dat de arrestatie het resultaat is van nieuwe ontdekkingen in het lopende onderzoek Portulaca. Mogelijk volgen er meer arrestaties.

De arrestatie van een zittend minister zorgt voor grote ophef op Aruba. Croes’ politieke partij, MEP, heeft nog geen officiële verklaring afgelegd, wat voor verbazing en onrust zorgt binnen het publiek. Dit is niet de eerste keer dat een MEP-lid verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek, waardoor de druk op de partij om te reageren toeneemt. Ook de regeringsgezinde kranten Diario en Bon Dia Aruba hebben nog niets gepubliceerd.

Bij zijn arrestatie ontstond er ook controverse omdat Croes zonder zijn advocaten naar de Marinierskazerne in Savaneta werd gebracht voor verhoor. Dit zorgde voor frustratie bij zijn advocaten, die eisten altijd toegang te hebben tot hun cliënt. De beslissing om Croes naar de Marinierskazerne te brengen, in plaats van naar het kantoor van de Landsrecherche, maakte de situatie extra beladen, omdat toegang voor burgers daar beperkt is.

Volgens de integriteitswet voor ministers op Aruba moet Glenbert Croes mogelijk aftreden als minister. Deze wet, anders dan de regels voor parlementariërs, stelt dat een minister die als verdachte wordt aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek, direct ontslag moet nemen. Het blijft onduidelijk of Croes per direct zal aftreden, of dat er andere stappen worden genomen door zijn partij, MEP, die altijd sterk heeft ingezet op integriteit binnen de overheid.

0