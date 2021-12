Arubaanse Miss in top 10 Miss Universe 2021

2 Gedeeld

ORANJESTAD – Thessaly Zimmerman, de Arubaanse vertegenwoordigster bij Miss Universe 2021, eindigde bij de schoonheidsverkiezing gisteren in de top 10. De jonge vrouw uit Pos Chiquito zette met die prestatie ‘haar’ eiland in het zonnetje.

Als onderdeel van de show werd een video over Aruba vertoond, waardoor de miljoenen kijkers nu meer van het eiland weten. Zimmerman benadrukte haar toekomstplannen door presentator Steve Harvey in de interviewronde te waarschuwen dat zij van plan was zijn baan over te nemen. Helaas leverde deze vrijpostigheid haar niet de felbegeerde kroon op. Wel ontving ze de welgemeende felicitaties van de Arubaanse regering.

