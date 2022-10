Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes gaat zwemmen van Bonaire naar Curaçao voor kankerpreventie

KRALENDIJK – De Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes gaat voor het eerst een solo zwemtocht ondernemen tussen de zustereilanden Bonaire en Curaçao.

Het doel van deze prestatie is het creëren van bewustwording ten aanzien van kankerpreventie en geld in te zamelen voor drie stichtingen die zich inzetten op de ABC-eilanden voor kankerpreventie, namelijk CORESA Foundation Aruba, Caribbean Prevention Center Curaçao en het Kanker Fonds Bonaire.

Het evenement draagt de naam: Crossing for Prevention, verwijzend naar het evenement uit 2018: Crossing for Hope waarbij Deaxo, samen met vier teamleden, zwemmend de overtocht maakte van Venezuela naar Aruba en in totaal 123.000 florin ophaalde voor het Koningin Wilhelmina Kanker Fonds Aruba.

Gemotiveerd door de uitdaging en de spanning over de prestatie, hoopt Deaxo te herdefiniëren wat menselijk mogelijk is door pure krachtinspanning, uithoudings- en doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd inspirerend, motiverend en veel vreugde brengend aan de mensen op Aruba, Bonaire en Curaçao.

De oversteek is een zwemtocht van ongeveer 53 kilometer, beginnend om middernacht vanaf het zuidelijkste punt van Bonaire bij de duikstek Red Slave Huts/ Peleké, naar het oostelijkste punt van Curaçao.

Om deze uitdaging aan te gaan, moet met veel factoren rekening worden gehouden, zoals de conditie van de zee, de fysieke mogelijkheden van Deaxo, de juiste voeding en veiligheidsprocedures.

Een team van 25 gepassioneerde en deskundige vrijwilligers bestaande uit artsen, een diëtist, een openwatercoach, kajakkers, assistent-zwemmers en duikers, een filmploeg en drie motorboten, zal Deaxo begeleiden om deze overtocht mogelijk te maken.

Het merendeel van deze groep zijn dezelfde mensen die Deaxo vergezelden tijdens de oversteek Venezuela-Aruba. Hun aanwezigheid is absoluut noodzakelijk om dit evenement tot een goed einde te brengen.