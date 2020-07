Arubaanse piloot na vlucht uit VS besmet met corona

108 Gedeeld

Oranjestad – Op Aruba is gisteren een nieuwe coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een piloot van Aruba Airlines. Woensdag vloog hij vanuit de Verenigde Staten met een toestel van Aruba Airlines naar Oranjestad. Daar was het voor onderhoud, er zaten geen passagiers in het vliegtuig.

De regering heroverweegt nu het besluit om Aruba open te gooien voor Amerikaanse toeristen. Er staan voor 10 juli verschillende vluchten uit de VS gepland. Woensdag opende Aruba zijn grenzen voor toeristen uit Europa, Canada en het Caribisch gebied, met uitzondering van Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Lees ook: