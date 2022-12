Arubaanse politie deelt 42 snelheidsboetes uit

ORANJESTAD – De Arubaanse politie heeft zaterdagavond 42 snelheidsboetes uitgedeeld tijdens controles over het hele eiland. Dat gebeurde op hoofdwegen waar de maximumsnelheid tachtig kilometer per uur is.

Onder meer op de Watty Vos Boulevard tussen Codemsa tot de Paperclip Rotonde, tussen Ponton en de rotonde Bushiri/Madiki, tussen Codemsa en de rotonde FCCA en op de Green Corridor, tussen de Airport en Mahuma en Seroe Tijshi tot aan de Drive Inn stonden de motoragenten paraat.

Twee auto’s werdem staande gehouden nadat de radar 147 kilometer op de klok zette. Het rijbewijs van beide bestuurders is ingenomen.

Vanwege de aankomende feestdagen waarschuwt de politie voor gebruik van alcohol in het verkeer. Controles worden deze week voortgezet.