ORANJESTAD – De Arubaanse toeristenorganisatie ATA verwacht volledig herstel en groei van de Latijns-Amerikaanse markt in 2023. Reden voor het optimisme is dat de situatie in verschillende landen in de regio genormaliseerd is en reismogelijkheden naar Aruba terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie.

ATA verwacht aan het einde van dit jaar een groei te kunnen presenteren van drie procent ten opzichte van 2019. Afgelopen januari bezochten bijna 100.00 verblijfstoeristen Aruba, waarvan ruim achtduizend uit Latijns-Amerika kwamen. Dat is een marktaandeel van ruim acht procent.

De drie grootste Latijns-Amerikaanse markten die in januari de meeste bezoekers naar Aruba brachten, waren Colombia, Argentinië en Brazilië. De twee grootste luchtvaartmaatschappijen vanuit Latijns-Amerika waren Avianca en Copa Airlines.

Toerismebeurs

Deze week zijn verschillende leden van het ATA-team uit Aruba en Latijns-Amerika en partners uit de toerismebranche, aanwezig in Bogota voor de 42e editie van de “Vitrina Turistica y Rueda de Negocios” van ANATO.

De ANATO Toerismebeurs is een van de grootste evenementen in de regio en biedt kansen voor bestaande partners in de branche om elkaar te ontmoeten en relaties te versterken, evenals nieuwe partners te vinden.

Het Arubaanse paviljoen werd bezocht door dertien verschillende hotels, touroperators en bedrijven uit Aruba die het evenement bijwoonden. Dit is volgens ATA een goede indicatie van de interesse die er is voor deze markt, hoewel het een van de laatste markten was die zich herstelde na de pandemie en daardoor langer nodig had dan andere markten.