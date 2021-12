Arubaanse zanger Antoni Gario aangehouden voor overtreding coronaregels

3 Gedeeld

ORANJESTAD – De bekende lokale zanger Antoni Gario is gisteren aangehouden, kort voor zijn optreden. Reden: hij had in quarantaine moeten zitten. De zanger was onlangs op reis geweest en weigerde bij aankomst op Luchthaven Reina Beatrix om een coronatest te ondergaan. Ook had hij zich niet voorafgaand aan de vlucht laten testen.

De regels schrijven voor dat een ingezetene mag weigeren om zich te laten testen na een vliegreis, maar dan wel tien dagen in quarantaine moet blijven. Toen de autoriteiten op zijn Facebookpagina lazen dat hij ging optreden, werd de zanger aangehouden voor zijn concert kon beginnen.



