ASC eert uitblinkers in Biologie en Scheikunde

04-07-2024

WILLEMSTAD – Landslaboratorium ADC heeft voor de zesde keer op rij de ADC BIOSCH Awards uitgereikt aan de beste examenleerlingen in Biologie en Scheikunde op Curaçao. Deze prijzen erkennen de uitstekende prestaties van studenten in vakken die cruciaal zijn voor een carrière in de laboratoriumwereld. Uit de negen deelnemende middelbare scholen werden zeven leerlingen beloond, met een gedeelde prijs voor twee studenten.

Wilchanie Exius van Skol Avansa Amador Nita was een van de winnaars met een 7.8 in Biologie, terwijl Joey Jimenez van het Marnix College een 7.7 scoorde in Scheikunde. Helios Tobit de Jongh van MIL blonk uit in Biologie met een 7.7 op HAVO-niveau.

Op het Radulphus College behaalden Matthew Justin Cloose en Xayvion Ferdinand Arnold Petronia beiden een indrukwekkende 8.6 in Scheikunde. Amber E. de Vries van Albert Schweitzer scoorde een 8.2 in Biologie op VWO-niveau en Aimée Waller Diemont van KAP behaalde een 8.4 in Scheikunde.

Deze uitmuntende studenten werden samen met hun docenten en ouders gehuldigd voor hun harde werk en toewijding.