Natuur en Milieu ASHA Dive Task Force ruimt onderwaterafval Caracasbaai op Redactie 2024-03-26 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op zaterdag 23 maart heeft de Dive Task Force van CASHA een succesvolle clean-up actie ondernomen in de Caracasbaai. Dit evenement markeert de start van een reeks kwartaal clean-ups, gericht op het bevorderen van de gezondheid van de onderwaterwereld door het verwijderen van zoveel mogelijk afval.

Deze keer lag de focus op het opruimen van vislijnen, die een bedreiging vormen voor onderwaterleven zoals schildpadden en krabben. Met de hulp van Breeze, die ondersteuning bood met een boot, werden ook autobanden succesvol uit het water verwijderd door gebruik te maken van een liftbag. In totaal werden zes banden en maar liefst 135 kilo aan ander afval uit het water gehaald.

Een bijzondere vondst tijdens de clean-up was een nog werkende iPhone, wat eens te meer het belang van deze schoonmaakacties onderstreept. Afval in het water is niet alleen schadelijk voor het mariene leven, maar behelst ook items die waardevol kunnen zijn voor mensen.

Aan de clean-up namen in totaal 27 duikers deel, afkomstig van verschillende duikscholen op het eiland, waaronder CURious2Dive, Rebel Diving, Epsilon Diving, Cura Divers, All About Scuba, Scubacao en Central Dive.

CASHA’s Dive Task Force is van plan deze clean-up acties elk kwartaal te herhalen, met als doel een schoner en veiliger habitat voor het mariene leven te creëren en te onderhouden.