Astrid Tiggelaar ambassadeur van Fundashon Ambulans Deseo Korsou

WILLEMSTAD – Fundashon Ambulans Deseo Korsou presenteert de eerste ambassadeur die het werk van de stichting gaat promoten op Curaçao. Officier van Justitie Astrid Tiggelaar heeft zich verbonden aan de stichting die patiënten in hun laatste levensfase helpt hun droom uit te laten komen.

In het Caribisch gebied heeft Stichting Ambulancewens sinds kort een lokaal broertje, Fundashon Ambulans Deseo Korsou. De stichting zet zich in om de laatste wens van bedlegerige patiënten in vervulling te laten gaan, met de ambulance worden deze mensen naar hun wens gereden.

Ook wil Ambulancewens door haar werk de laatste levensfase of terminale fase uit de taboesfeer halen en het bespreekbaar maken. Ambassadeurs brengen de werkzaamheden en doelstellingen van de stichting onder de aandacht. “De tijd in de laatste levensfase is kostbaar”, zegt Tiggelaar, “daarom is het zo mooi dat Fundashon Ambulans Deseo Korsou alles doet om juist die laatste waardevolle tijd op een memorabele manier te vullen. Dit zorgt ervoor dat er nog laatste herinneringen verzameld kunnen worden en kan eraan bijdragen dat het naderende afscheid dragelijker wordt.”

