Atlete Glenka Antonia behaalt historische zilveren medaille voor Curaçao op Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen

EL SALVADOR – De Curaçaose atlete Glenka Antonia heeft gisteren een historische prestatie geleverd op de Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen. Ze behaalde de eerste medaille ooit voor Curaçao op deze spelen, een zilveren, in de finale van het dames hoogspringen.

Antonia sprong een indrukwekkende hoogte van 1,84 meter, waarmee ze net naast de gouden medaille greep, die werd gewonnen door de Dominicaanse Marysabel Senyu met een sprong van 1,86 meter.

Naast deze eerste medaille sinds Curaçao een autonoom land is in het Koninkrijk (2010), is dit de tweede keer op rij dat Antonia de enige medaille voor Curaçao heeft weten te behalen in een regionaal kampioenschap.

Vorig jaar won ze ook een zilveren medaille op de Zuid-Amerikaanse Spelen (ODESUR) in het hoogspringen. Deze prestatie was ook tijdens de finale van de competitie, net als haar prestatie van gisteren.

Met haar sprong van 1,84 meter heeft Antonia haar beste prestatie van dit seizoen in het hoogspringen geëvenaard. Dit is een enorme eer voor de jonge atlete, en volgens de Curaçaose krant Èxtra een bewijs van haar toewijding en talent op het gebied van sport.

Haar hoogste sprong ooit was op 1,85m op 11 september vorig jaar in Assendelft. In het verspringen heeft ze in 2021 in Breda 5,68 m gehaald met een tegernwind van 1,2 m/s.