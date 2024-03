Geschiedenis Audio-archeoloog Tim de Wolf geeft lezing over historische muziekcollectie van radio Hoyer Redactie 2024-03-09 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tim de Wolf, een vooraanstaande audio-archeoloog, heeft de volledige muziekcatalogus van het platenlabel “Hoyco”, uitgebracht door Hoyer, gedigitaliseerd. Op 14 maart deelt hij zijn inzichten over de rijke muzikale erfenis van Curaçao tijdens een speciale lezing op het dakterras van de Mongui Maduro Bibliotheek.

De Wolf illustreert zijn bevindingen met beelden en audiofragmenten uit de collectie. Na de presentatie is er ruimte voor discussie over de rol van muziek in de bewustwording van sociale identiteit. Deze lezing, in het Nederlands, markeert niet alleen het 50-jarig bestaan van de Stichting Mongui Maduro, maar viert ook het 70-jarig jubileum van Radio Hoyer.

Gevaar

In 2007 ontdekte Tim de Wolf een bijzonder geluidsbandenarchief in de discotheek van Radio Hoyer op Curaçao. Gwenny Visser, werkzaam bij het radiostation en kleindochter van oprichter Horacio Hoyer, wees hem op de culturele schat die gevaar liep verloren te gaan door vervuiling, verval, en een tekort aan financiële middelen en geschikte afspeelapparatuur.

Door steekproeven realiseerde De Wolf zich de waarde van het archief en beloofde een conserveringsplan op te stellen om fondsen te werven voor het behoud en de digitalisering ervan. In november 2009 werd een ambitieus projectvoorstel ingediend bij diverse fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de Nederlandse Antillen en Aruba, het Mondriaan Fonds, en andere, met het doel het archief te conserveren, digitaliseren en inventariseren.

Dankzij de toezeggingen van zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland en Caribisch gebied) als het Mondriaan Fonds kon het project in 2010 van start gaan.