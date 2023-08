Australische mediatoezichthouder waarschuwt minister Javier om Curaçaose gokwet

WILLEMSTAD – De Australische Communicatie en Media Autoriteit (ACMA) heeft contact gezocht met de minister van Financiën van Curaçao, Javier Silvania, om te voorkomen dat gokbedrijven met een licentie in Curaçao zich richten op Australische spelers. Dit gebeurt in de aanloop naar de nieuwe gokregelgeving van Curaçao.

Curaçao is bezig met de ontwikkeling van een nieuw licentiemodel. De nieuwe gokregelgeving wordt in de komende weken bekendgemaakt. Eerder kondigde het eiland aan dat er nieuwe gokreguleringen zouden zijn in het tweede kwartaal van 2023.

Curaçao wil een nieuw iGaming-regime invoeren en het toezicht op de industrie verscherpen. Dit is niet goed ontvangen door bepaalde sectoren van de iGaming-industrie die de soepele benadering van het eiland inzake gokregulering prefereerden.

Bedrijven die op Curaçao een licentie hebben, werken achter de schermen aan back-upplannen. Ze maken zich zorgen dat het eiland nieuwe stortingslimieten zal invoeren en de KYC-procedures (Know Your Customer, ken je klant) zal activeren.

De nieuwe gokwet van Curaçao, de Nationale Verordening op Kansspelen of kortweg LOK, staat bedrijven toe om zowel B2C- als B2B-licenties aan te vragen. Deze zijn geldig voor een periode van vijf jaar. De huidige structuur van masterlicenties en sublicenties zal niet langer toegestaan zijn.

De recent opgerichte Curaçao Gaming Authority (CGA) is belast met de licentieverlening, handhaving en toezicht op alle licentiehouders.

De ACMA heeft meerdere op Curaçao gelicentieerde websites geïdentificeerd die in Australië opereren. Dit is in strijd met de Australische Interactive Gambling Act uit 2001, die iGaming en live sportweddenschappen verbiedt. Ondanks de waarschuwingen van de Australische toezichthouder blijven de bedrijven in Australië opereren.

De ACMA heeft aangegeven graag te willen samenwerken met de CGA om actie te ondernemen tegen de verstrekking van online gokdiensten in strijd met de Australische wetten. Eerder dit jaar heeft de ACMA al IP-blokkadebevelen uitgevaardigd tegen verschillende op Curaçao gelicentieerde websites.