Politie en Justitie Auto met kogelgaten aangetroffen in Kaya Consolea Dick Drayer 20-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Bewoners van een huis aan de Kaya Consolea hebben dinsdagochtend de politie gewaarschuwd nadat zij kogelgaten ontdekten in een auto die voor hun woning geparkeerd stond. Het voertuig vertoonde twee inslagen in de achterruit.

De politie van Montaña reageerde snel en trof de beschadigde auto aan. Na een eerste inspectie bevestigden de agenten de aanwezigheid van twee kogelgaten. Direct werd het forensisch onderzoeksteam ingeschakeld om verder onderzoek te doen naar het incident.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor het schietincident en of de auto opzettelijk is beschoten. De politie roept getuigen of mensen met informatie op om zich te melden. Het onderzoek is in volle gang.

178