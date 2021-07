Auto met vijf ongedocumenteerden knalt op andere auto, vier gaan er vandoor en laten chauffeur gewond achter

WILLEMSTAD – Gisteravond laat is een chauffeur aangehouden nadat hij een ongeluk had veroorzaakt op de Helmin Wiels Boulevard. Hij bleek geen verblijfsvergunning te hebben en illegaal op het eiland te zijn.

Bij hem zaten nog vier lotgenoten, die na het ongeluk uitstapten en er vandoor gingen. Daarbij lieten ze de chauffeur gewond achter. Die is daarna kort door ambulance personeel gezien en vervolgens gearresteerd en meegenomen door de politie. Zijn auto is in beslag genomen.

