Automobilist rijdt door, maar verliest nummerbord

WILLEMSTAD – Pech voor de automobilist met het nummerbord G27-55. Die veroorzaakte vrijdagavond laat een ongeluk op de Schottegatweg-Oost en reed daarna weg, alsof er niets gebeurd was.

Hij liet daarbij een slachtoffer gewond achter. Maar wat de bestuurder niet wist, was dat door de klap zijn nummerbord van de auto was gevallen en op straat lag. De politie is de bestuurder daarna thuis gaan zoeken, maar onbekend is of de man werd aangetroffen.

