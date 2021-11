Automobilist zonder gordel komt om in Soto

9 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

Zaterdagavond laat is een automobilist om het leven gekomen nadat hij de macht over het stuur verloor en over de kop sloeg.

Het ongeluk gebeurde op de Kaminda Serapio A. Pinedo bij Soto.

De auto botste tegen een manzalinaboom en belandde op zijn zij in de rooi. De chauffeur droeg geen riem en werd uit de auto geslingerd.

Later werd hij geïdentificeerd als de 63-jarige Naichel Gregory Sambo, geboren op Curaçao. Hij is het negende dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.

De politie merkt op dat bij de fatale ongelukken in de maand november automobilisten geen riem dragen en motorrijders geen helm.