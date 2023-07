Automobilisten kunnen morgen en woensdag hun eerdere afspraak bij het keuringslokaal gratis inhalen

WILLEMSTAD – Automobilisten die hun afspraak om hun auto te laten keuren op dinsdag en woensdag hebben gemist vanwege de blokkades van Selikor, kunnen nu zonder afspraak en zonder extra kosten terecht.

De blokkades van het personeel van vuilverwerker Selikor had tot gevolg dat het keuringslokaal op dinsdag 27 en woensdag 28 juli 2023 niet bereikbaar was. Voertuiginspecties, registraties of overschrijvingen van voertuigdocumenten kon niet plaatsvinden.

Om tegemoet te komen aan automobilisten die hun afspraak misten tijdens deze twee dagen, biedt het ministerie van Verkeer en Vervoer nu een oplossing. Op dinsdag 1 augustus en woensdag 2 augustus 2023 kunnen zij zonder voorafgaande afspraak terecht om hun voertuig te laten keuren.

Dit kan op de volgende tijden: tussen 7:30 uur en 11:30 uur in de ochtend, en tussen 13:30 uur en 15:30 uur in de middag. Het goede nieuws is dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht voor deze service.

Automobilisten kunnen gewoon langskomen (‘walk-in’) op de aangegeven data en tijden om hun voertuig te laten keuren. Geen afspraak nodig. Het ministerie hoopt hiermee het ongemak dat is ontstaan door de staking te verzachten en ervoor te zorgen dat alle voertuigen op een geschikt moment kunnen worden gekeurd.