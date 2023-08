Autoriteiten sluiten Panaderia Paraguana in Tera Kora vanwege insecten en vuil in meel, deeg en brood

WILLEMSTAD – Opnieuw heeft het Multidisciplinaire Team een bedrijf gesloten vanwege ernstige hygiëneproblemen. Deze keer gaat het om de Panaderia Paraguana in Tera Kora.

Er was sprake van ernstige verontreiniging. In de bakkerij werden niet alleen insecten aangetroffen, maar ook vuil in het deeg en het verwerkingsproces van meel.

Het Multidisciplinaire Team kwam in actie na meerdere meldingen via hun app, waar klanten aangaven dat ze insecten en vuil in het brood aantroffen. Tijdens de inspectie werden verschillende overtredingen geconstateerd, waaronder het niet naleven van prijsvoorschriften, niet verwijderen van het gewicht van de verpakking van het product, te hoge prijzen en gebrek aan geldige werknemersvergunningen voor acht werknemers.

Bovendien werd vastgesteld dat het toilet zich in de bakkerij bevond, er insecten in het meel, het deeg en het brood waren, bakplaten niet waren gereinigd en er onvoldoende ventilatie was.

Als gevolg van deze ernstige inbreuken heeft het Multidisciplinaire Team besloten de bakkerij per direct te sluiten. Een aanzienlijke hoeveelheid brood werden in beslag genomen en afgevoerd.

De geproduceerde producten werden vernietigd op de vuilstort, op kosten van de betreffende bakkerij. Het ging om ongeveer 350 kilo aan producten. De bakkerij blijft gesloten tot aan de volledige naleving van de specifieke hygiëneregels is voldaan.