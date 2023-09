Avila beach hotel behaalt voor de vijfde keer travelife gold-certificering

WILLEMSTAD – Het Avila Beach Hotel aan de Penstraat heeft voor de vijfde keer op rij de Travelife Gold-certificering binnengehaald. Deze internationale erkenning is volgens de jury een gevolg van de voortdurende inzet van het hotel voor duurzaamheid en sociaal verantwoord ondernemen.

Het langst bestaande operationele hotel op het eiland blijft de norm verhogen op het gebied van milieu- en sociale agenda’s, zo blijkt uit een uitgebreide beoordeling van 163 punten.

Duurzaamheid

De Travelife-certificering is een internationale standaard die duurzaamheid in de toeristische sector bevordert. Avila Beach Hotel werd aanvankelijk bekroond met de Travelife Gold Award in 2013 en heeft deze status nu voor de vijfde keer behouden na een grondig auditproces. Het hotel scoorde hoog op verschillende criteria, waaronder het minimaliseren van de milieubelasting en actieve betrokkenheid bij sociale initiatieven.

Als één van de oudste hotels op Curaçao, dat in 2024 zijn 75-jarige jubileum viert, ligt de focus van Avila Beach Hotel niet alleen op duurzaamheid, maar ook op de gemeenschap. Het hotel ondersteunt lokale werkgelegenheid en geeft de voorkeur aan lokaal geproduceerde producten. Ze zijn ook actief betrokken bij verschillende liefdadigheidsinitiatieven, waaronder meubel- en schooldonaties.

Milieu-inspanningen

Bijzonder noemenswaardig zijn de milieu-inspanningen van het hotel, waaronder het gebruik van 1246 zonnepanelen die een groot deel van de energiebehoefte opwekken. Bovendien neemt het hotel deel aan het Pack for a Purpose-project, waarbij gasten schoolbenodigdheden kunnen doneren aan lokale instellingen. In samenwerking met Eden Reforestation Projects heeft Avila Beach Hotel sinds 2019 meer dan 15.000 bomen geplant in Haïti.

De trend van duurzaam toerisme is wereldwijd in opkomst. Wat ooit een niche was, is nu een essentieel aspect geworden in de keuze van accommodatie voor reizigers. Het Avila Beach Hotel, dat duurzaamheid als een kernonderdeel van zijn bedrijfsfilosofie beschouwt, nodigt gasten uit om bij te dragen aan een meer duurzame en sociaal verantwoorde vorm van toerisme.