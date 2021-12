Avondvlucht TUI naar Amsterdam vertrekt pas vanochtend vanwege corona

1 Delen

KRALENDIJK – De TUI-vlucht van gisteravond van Bonaire naar Amsterdam is niet vertrokken omdat de nieuwe verse captain positief was getest op Corona. De oude crew was net gewisseld in Kralendijk.

Er zat niets anders op om de passagiers onder te brengen in hotels, maar op Bonaire zit bijna alles vol. Daarop is besloten met de net gewisselde crew terug te vliegen naar Curaçao, waar nog wel genoeg accommodatie beschikbaar was. Verder vliegen kon niet vanwege de verplichte rusttijd.

De Dreamliner bleef daarom gisteravond aan de grond op Hato en vliegt vanochtend alsnog door naar Amsterdam.

