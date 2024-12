Politiek AVP wint nek-aan-nekrace, nieuwe partij Futuro bepaalt formatie Redactie 07-12-2024 - 2 minuten leestijd

Aanhang Futuro kijkt met spanning naar hun overwinning - Foto Dick Drayer

ORANJESTAD – De verkiezingen van 2024 op Aruba hebben een spannende strijd tussen de gevestigde partijen AVP en MEP opgeleverd. Uiteindelijk behaalde de AVP de meeste stemmen met 17.657, nét boven MEP die uitkwam op 17.332 stemmen. Met slechts 325 stemmen verschil maakt AVP een verrassende comeback, mede dankzij een strategische verjonging binnen de partij. Het gaat om een voorlopige einduitslag en er ontbreekt nog één kieslokaal.

Maar de grote winnaar van deze verkiezingen is de nieuwe partij Futuro. Met 7.241 stemmen positioneert deze partij zich als sleutelspeler voor de komende formatie. Zowel AVP als MEP zullen Futuro nodig hebben om een regering te vormen.

De politieke partij Futuro wordt geleid door Gerlien Croes, die eerder als onafhankelijk Statenlid diende na haar vertrek bij de Arubaanse Volkspartij (AVP). In oktober 2024 sloot Geoffrey Wever, voormalig minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, zich aan bij Futuro. Samen vormen zij een gezamenlijk leiderschap binnen de partij, een nieuw concept in de Arubaanse politiek.

Dick Drayer in gesprek met Gerlien Croes (l) en Geoffrey Wever (r)

Grote partijen verliezen stemmen

Ondanks dat AVP en MEP in zetels stabiel blijven, lieten beide partijen een verlies in stemmen zien. In 2021 behaalde AVP nog 18.335 stemmen, wat neerkomt op een verlies van 678 stemmen. MEP verloor aanzienlijk meer: van 20.700 stemmen in 2021 naar 17.332 in 2024, een afname van 3.368 stemmen. De opkomst lag dit jaar lager met een totaal van 54.751 (78%) geldige stemmen tegenover 59.500 (85%) in 2021.

Futuro en jonge kiezers

Futuro wist vooral jonge kiezers aan zich te binden. De partij introduceerde zich met een frisse blik en wist daarmee direct invloed te verwerven. De verjongingsstrategie van AVP speelde eveneens een rol in hun overwinning. Partijleider Mike Eman droeg het leiderschap over aan de jonge jurist Wendrick Cicilia en stelde zich symbolisch als lijstduwer verkiesbaar.

0