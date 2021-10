Awry is de eerste K-popsongwriter uit Curaçao met een platina hit

5 Gedeeld

Foto: uit privé-collectie

Awry (27) is de eerste K-popsongwriter uit Curaçao met een platina-hit en de eerste in de Koreaanse Cosmopolitan. Daar is zij ontzettend trots op. Ook haar familie op Curaçao is erg trots op deze prestatie. “Het is wel jammer dat mijn succes als K-popsongwriter niet echt wordt opgepakt door de media op het eiland, maar mijn familie steunt me in ieder geval door dik en dun”, zegt de Curaçaose op de website van funx.nl.

15 jaar oud was Awry toen zij K-pop voor het eerst ontdekte. “Toen ik het nummer ‘Heartbeat’ van 2PM hoorde dacht ik: ‘Huh, wat voor muziek is dit?’ Het trok me eigenlijk meteen aan. Ik had 2PM vervolgens opgezocht op het internet en ik was direct helemaal weg van hun muziek. Sindsdien ben ik echt fan geworden van K-pop. Op school deden we zelfs mee aan K-pop flashmobs.

In 2013 verhuisde Awry naar Nederland en maakte zij kennis met K-popfeesten. “Ik mocht daar ook weleens optreden en op zo’n feest kwam ik een keer een producer tegen. Hij nodigde me uit voor een schrijverskamp. Ik kwam toen in contact met andere schrijvers uit onder andere Nederland en de UK waarmee ik nu in een schrijversteam zit.”

Korea

Samen schrijven zij nummers en nemen zij demo’s op die uiteindelijk vertaald worden naar het Koreaans, ingezongen worden door K-popartiesten en daarna worden uitgebracht. “Een aantal nummers die we toen hebben geschreven, zijn sindsdien zelfs platina gegaan, zoals het nummer ‘Mmm’ van Treasure. Inmiddels is de videoclip van die track meer dan 46 miljoen keer bekeken.”

In 2019 werd Awry door haar mentor gevraagd om aan een schrijverskamp in Zuid-Korea deel te nemen. “Uiteraard zei ik meteen ja en een jaar later reisde ik ernaartoe. Ik heb daar toen twee weken gezeten en in september 2020 ben ik weer teruggegaan om daar acht maanden te wonen.”

Cosmopolitan

Toen zij terug kwam in Nederland hoorde Awry van haar mentor dat de uitgever van het Koreaanse tijdschrift Cosmopolitan Korea een artikel over haar schrijversteam wilde publiceren, omdat onze nummers zoveel werden gestreamd. Uiteindelijk heeft zij een item van vier pagina’s gepubliceerd in het blad.

“Mijn eerste kennismaking met Zuid-Korea was ook niet echt een cultuurschok. Ik kon al redelijk wat Koreaans spreken, aangezien ik me sinds mijn vijftiende al verdiepte in de Koreaanse cultuur en muziek. Ik wist dus wel een beetje wat ik kon verwachten. Zo kon ik mijn team ook gemakkelijk helpen met eten bestellen in restaurants bijvoorbeeld.”

“Dat het voor mij geen cultuurschok was, wil echter niet zeggen dat het niet totaal anders is dan je misschien gewend bent. De schoonheidsidealen zijn daar bijvoorbeeld anders. Omdat ik klein en slank ben, wordt ik nog wel als knap beschouwd, maar iemand met overgewicht zou bijvoorbeeld wel te maken kunnen krijgen met discriminatie. Ook als je een donkere huidskleur hebt, bestaat er een kans dat je daarmee te maken krijgt. Ze zien daar namelijk niet vaak zwarte mensen. De oudere generatie kan daardoor wellicht wat afstandelijker overkomen, maar de jongere generatie staat bijvoorbeeld veel meer open voor andere culturen en vindt ons gewoon cool.”

Kunst

Wat Awry vooral is bijgebleven van haar tijd in Zuid-Korea is de waardering die mensen daar hebben voor kunst. “Koreanen hechten daar veel waarde aan en dat merk je aan alles zoals de architectuur, de inrichting van winkels en restaurants en zelfs aan de muziek. K-popnummers hebben vaak een diepe betekenis en de artiesten letten echt op de kleinste details. Het is daar gewoon op een ander niveau.”

Inmiddels Heeft zij ruim 100 nummers die door haar publisher rond worden gestuurd naar verschillende platenmaatschappijen en nog verkocht moeten worden. “Daarnaast ben ik met veel andere projecten bezig, dus mensen kunnen nog veel meer nieuwe nummers van K-popartiesten verwachten die ik samen met mijn team heb geschreven”, aldus Awry op de website van funx.nl.