BAB sluit winkels voor vier dagen omdat ze geen goedgekeurde kassa gebruiken

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De BAB heeft gisteren verschillende winkels voor vier dagen gesloten die geen geregistreerde kassa gebruiken bij de verkoop van hun producten. Andere winkels kregen een boete.

Wettelijk is elke winkel, restaurant of bedrijf dat spullen verkoopt verplicht om een kassa te gebruiken die door het Belasting accountsbureau BAB is goedgekeurd en geregistreerd. Op die manier wordt er gecontroleerd op de omzetbelasting.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures