Baby geboren op KLM-vlucht, moeder wist niet dat ze zwanger was

SCHIPHOL – Op een KLM-vlucht vanaf Ecuador is afgelopen woensdag een baby geboren. De moeder wist niet dat ze zwanger was. Medici aan boord stonden de vrouw en haar baby bij. Beiden maken het goed.

Het toestel, een Boeing 777 van KLM was woensdag onderweg van vanuit Guyaquil in Ecuador naar Schiphol. Een paar uur voor de landing kreeg een vrouwelijke passagier last van haar buik. Ze ging naar het toilet en had na twee persweeën plots een baby in haar handen, een jongetje.

Aan boord van het vliegtuig zaten twee artsen en een verpleegkundige uit Oostenrijk, die de moeder na haar bevalling geholpen hebben.

“Tamara had geen idee dat ze zwanger was geweest en was behoorlijk overvallen door het gebeuren”, schrijft het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid, waar moeder en zoon na de landing op Schiphol naartoe gebracht zijn.

“Mama en kind waren gelukkig in goede gezondheid.” Het kindje kreeg de naam Maximiliano, naar Maximilian, een van de medici aan boord van het vliegtuig.

Het ziekenhuis helpt naast de medische verzorging ook met het regelen van de nodige papieren voor de baby. Een kind dat in een vliegtuig geboren wordt, krijgt meestal de nationaliteit van de moeder. Welke dat is, is niet bekend. “Zodra het mogelijk is zullen Tamara en Maximiliano verder reizen naar Madrid. Het Spaarne Gasthuis wenst hen veel goeds!”, schrijft het ziekenhuis nog.

Bevallingen op een vliegtuig komen niet vaak voor. Vliegen is niet schadelijk voor de foetus en de moeder bij een gezonde zwangerschap.

Vliegen na 36 weken zwangerschap (4 weken voor de uitgerekende datum) wordt in principe niet meer toegestaan omdat de mogelijkheden om medische verzorging te krijgen aan boord te beperkt zijn.