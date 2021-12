Baby komt om het leven nadat commode op hem valt

59 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Een triest ongeval in een huis in Juan Domingo, achter de Esperamos Supermarkt. Daar verloor een 1-jarige baby gisteren het leven, nadat de commode in de babykamer op het kind was gevallen.

De ouders reden na ontdekking met spoed naar het CMC, maar daar bleek de baby al overleden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures