Bakkerij Boulevard Supermarkt te vies, Inspectie sluit

WILLEMSTAD.- Tijdens controles van de Inspectie is gisteren de bakkerij van Boulevard Supermarkt gesloten. De situatie was zo onhygienisch, dat er geen andere optie mogelijk was. Ook een restaurant in winkelcentrum Paseata aan de Santa Rosaweg was eenzelfde lot beschoren.

In de supermarkt bleken er ook problemen met artikelen die geen prijsaanduidng hadden. Bovendien waren de gewichtsaanduidingen van verschillende voorverpakte producten niet just, waardoor klanten meer betaalden dan op grond van de kiloprijs zou moeten.

Tijdens de controle in het restaurant Ya Mei aan de Santa Rosaweg werd vastgesteld dat prijsaanduidingen niet klopte. Ook werd een onhygiƫnische situatie in de keuken geconstateerd.