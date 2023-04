Balor di Bida: kunstveiling reddingsmaatschappij CITRO en stichting Alzheimer

WILLEMSTAD – Reddingsorganisatie CITRO en stichting Alzheimer Curaçao organiseren op 11 mei een kunstveiling in Brakkeput Mei Mei. Werken van José Maria Capricorne en van Gwen Anderson gaan onder de hamer. De kunstwerken zijn binnenkort te bewonderen in een digitale catalogus via social media.

De veiling vindt ’s avonds plaats onder de naam van het kunstproject Balor di Bida. Op deze avond worden tijdens een 3-gangen diner, niet alleen kunstwerken van Capricorne en Anderson geveild, maar ook waardevolle schenkingen van de Koninklijke Marine.

De kunstveiling staat onder leiding van veilingmeesters Michèle Russel-Capriles en Dimitri Cloose, beide zelf ook actief in de kunst.

Het hoofddoel van de avond is om zoveel mogelijk fondsen te genereren, zodat beide organisaties hun werk in het welzijn van de gemeenschap kunnen blijven doen.

Filmavond

CITRO en stichting Alzheimer Curaçao organiseren samen ook een filmavond in The Movies Otrobanda. Dat is op 4 mei, een week voor de veiling. De documentaire De Wonderboom over het leven van de Curaçaose artiest José Maria Capricorne en de lokale productie Mente a kue Ala van Diana Lebacs en gefilmd door Tico Vos. Dit is het verhaal van een gezin waar Alzheimer het gezinsleven ontwricht.

Vóór de aanvang van de films, zullen de te veilen kunstwerken van zowel José Maria Capricorne als Gwen Anderson in de hal van The Movies Otrobanda tentoongesteld worden.