Bandabou krijgt TUI Blue hotel 

Een TUI-concepthotel op Curaçao. Dat stond jarenlang hoog op de wensenlijst van de grootste reisorganisatie op het eiland. En die wens wordt nu werkelijkheid. Gisteren werden de handtekeningen gezet onder het contract voor de bouw van het TUI BLUE Curaçao in Santa Martha op Bandabao. Het hotel krijgt 300 kamers met de mogelijkheid om het uit te breiden naar 400.

Santa Martha is volgens TUI hiervoor de perfecte locatie, met de authentieke omgeving en gelegen aan een van de mooiste stranden van de Caribbean.

De ontwikkeling van het hotel is in handen van de families Vogels en van Alstede. De familie Van Alstede – die recent het nieuwe kantoorpand van TUI in Willemstad heeft ontwikkeld – houdt zich vooral bezig met de bouwkundige kant van het project.

De hotelierfamilie Vogels van onder andere Avila Beach Hotel en LionsDive Beach Resort neemt het management voor zijn rekening. Naar verwachting zal in augustus volgend jaar het bouwproces starten. En als alles volgens planning verloopt, opent TUI BLUE Curaçao eind 2025 de deuren.

TUI BLUE hotels zijn de premium hotels van TUI. Deze all inclusive hotels staan altijd op rustige plekken in een natuurlijke omgeving en liggen meestal dicht bij het strand. TUI BLUE is ontworpen voor vakantiegangers die een gezonde levensstijl belangrijk vinden en altijd op zoek zijn naar unieke ervaringen, zo meldt TUI.