Banken gaan onderlinge betalingen in secondes verwerken

WILLEMSTAD – Onderlinge betalingen tussen banken op Curaçao, Sint-Maarten en Bonaire zijn vanaf zaterdag 15 januari een kwestie van enkele seconden. Dat belooft de Centrale Bank.

Bijna alle banken doen mee, de twee die nu nog niet instappen volgen later dit jaar. Niet alleen betalingen in guldens, maar ook in dollars worden 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar in luttele secondes verwerkt.

De bedoeling is dat betalingen in andere valuta’s, zoals de Arubaanse florin en de Euro in Nederland uiteindelijk ook meedoen in het systeem.

