Barbados neemt afscheid van koningin Elizabeth als staatshoofd

1 Delen

Dame Sandra Mason – foto GIS Government Information Service Barbados

BRIDGETOWN – Barbados is officieel een republiek geworden. Het Caribische eiland heeft om afscheid genomen van de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd.

Dame Sandra Mason is de eerste president van de eilandstaat. De Britse kroonprins Charles was aanwezig bij de inauguratie van Mason in hoofdstad Bridgetown. Het eiland blijft als republiek onderdeel van het Britse Gemenebest.

Een al lang geldende avondklok vanwege de coronapandemie was opgeschort zodat inwoners van Barbados bij de festiviteiten konden zijn.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures