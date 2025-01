Overheid Bashí-premie: Regering geeft 1.000 gulden voor personeel gesubsidieerde instellingen Redactie 20-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft een eenmalige subsidie van 1.000 gulden bruto per personeelslid toegekend aan verschillende instellingen, stichtingen en federaties. Deze zogenaamde Bashí-premie is bedoeld om waardering te tonen voor de inzet van het personeel in 2024.

De toekenning volgt op een besluit van de Raad van Ministers op 24 december. Ministeriële beschikkingen zijn inmiddels opgesteld en verzonden naar de betreffende instanties. De betalingen worden uitgevoerd volgens de geldende financiële procedures. Naar verwachting ontvangen de meeste instellingen de premie deze week, waarna zij de uitbetaling aan hun personeel kunnen starten.

Uitvoering

De secretaris-generaals van de betrokken ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de premie. Voor het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is Sharlon Melfor het aanspreekpunt, terwijl Dayanara Roozendal deze rol vervult voor het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Bashí-premie

De premie is een eenmalige subsidie die via de instellingen wordt uitgekeerd. Loonbelasting en sociale premies worden ingehouden, waardoor het netto bedrag per medewerker verschilt op basis van hun totale inkomen.

Uitbetaling aan personeel gebeurt op verschillende momenten, afhankelijk van de interne processen van de instellingen.

De Bashí-premie is een erkenning van de cruciale rol die werknemers van gesubsidieerde instellingen spelen in de Curaçaose samenleving. De regering hoopt hiermee niet alleen waardering te tonen, maar ook bij te dragen aan de motivatie van medewerkers.

Medewerkers met vragen over de uitbetaling van de Bashí-premie kunnen terecht bij hun werkgevers. Voor instellingen met vragen over de subsidie en ministeriële beschikkingen zijn de secretaris-generaals van de respectieve ministeries aanspreekpunten.