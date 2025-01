Onderwijs Basiskwaliteit onderwijs Curaçao voldoet niet Dick Drayer 15-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçaose onderwijs kampt met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van basiskwaliteit en kansengelijkheid. Volgens twee recente rapporten, opgesteld door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met de University of Curaçao, voldoen slechts weinig scholen aan de minimale kwaliteitsnormen. Slechts een derde behaalt de basiskwaliteitseisen, terwijl HAVO/VWO-scholen helemaal niet aan de norm voldoen. Daarnaast ontbreekt het voor veel leerlingen aan gelijke kansen om hun leerpotentieel volledig te benutten.

Uit de rapporten blijkt dat verschillende scholen kampen met structurele tekorten. Zo hebben veel scholen onvoldoende bevoegde leraren in dienst, wat leidt tot een daling van de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen. Het gebrek aan lesmateriaal dat aansluit op de lokale context maakt het moeilijk om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren.

Daarnaast wijzen de onderzoekers op grote verschillen tussen scholen in beschikbare middelen en infrastructuur. Sommige scholen missen basisvoorzieningen zoals functionerende toiletten en veilige speelruimtes. De Inspectie Onderwijs heeft in haar laatste beoordeling vastgesteld dat geen enkele HAVO/VWO-school aan de minimale normen voldoet, en dat slechts één op de drie scholen in het funderend onderwijs de basisvereisten haalt.

Kansenongelijkheid

Wat kansengelijkheid betreft, wijzen de rapporten op een opvallende samenhang tussen de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen en hun onderwijsprestaties. Leerlingen uit armere gezinnen hebben vaak moeite om gelijke kansen te benutten vanwege beperkte toegang tot extra ondersteuning of bijlessen.

Daarnaast leidt een tekort aan meertalige leermaterialen ertoe dat kinderen die thuis een andere taal spreken dan de instructietaal, significant achterblijven. Het gebrek aan monitoring en betrouwbare data maakt het moeilijk om deze problemen gericht aan te pakken. “Zonder inzicht in wie er precies benadeeld wordt, blijven beleidsmaatregelen abstract en weinig effectief,” stellen de onderzoekers.

Aanbevelingen

De onderzoekers stellen dat een tienpuntenplan, ondersteund door een eenmalige investering van maximaal tien miljoen gulden en jaarlijkse kosten van honderdduizend gulden, kan zorgen voor concrete verbeteringen. Het plan behelst gerichte investeringen in ondersteuning voor achterstandsleerlingen en het verbeteren van de toegankelijkheid van goed onderwijs.

Daarnaast richt het zich op het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep door betere beloningen en uitgebreide mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Er wordt gepleit voor lesmateriaal dat beter aansluit op de lokale context en de uitbreiding van speciaal onderwijs. Tot slot benadrukken de onderzoekers het belang van het moderniseren van schoolgebouwen en het aanpakken van de tekortkomingen in infrastructuur.

