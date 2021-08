Basisopleiding Kustwacht van start

185 Gedeeld

WILLEMSTAD – Afgelopen maandag is de Basis Opleiding Kustwacht (BOK) 2021 gestart. De BOK is een 1-jarig opleidingsprogramma bestaande uit praktische en theoretische modules inclusief een opleiding tot Buitengewone Agent van de Politie (BAVPOL).

Dit jaar heeft de Kustwacht opleiding 22 aspiranten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Allemaal hebben ze de ambitie om als kustwachter hun land te helpen en beschermen. Vanaf maandag zijn de jongeren begonnen met de introductieperiode, de ‘SamenSterk’ periode waarin ze zowel fysiek als mentaal op de proef worden gesteld.

De opleiding start voor de aspiranten met een kennismaking met de instructeurs en een fysieke nulmeting-test waarbij de instructeur een trainingsplan maakt voor de aspirant. Het doel van de ‘SamenSterk’ periode is dat de aspirant in die periode zowel fysiek als mentaal groeit en kennis maakt met de kustwachtorganisatie. De opleiding is vanaf dit jaar gehuisvest op Marinekazerne Suffisant op Curaçao.

