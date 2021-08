Basisschoolleerlingen hoeven geen mondkapje op

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – Volgens de minister van onderwijs Sithree van Heydoorn zal de opening van het nieuwe schooljaar op 12 augustus verlopen volgens een aangepast protocol dat nu ter goedkeuring ligt bij de schoolbesturen. Omdat volgens de regering besmetting nauwelijks plaatsvindt bij kinderen onder de twaalf jaar, hoeven basisschoolleerlingen geen mondkapje te dragen.

Op middelbare scholen en in het vervolgonderwijs is dit wel verplicht. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen afgewisselend klassikaal en online les. Klassen mogen in principe niet groter zijn dan 15 leerlingen. Indien er voldoende ruimte is dan mogen maximaal 25 leerlingen in de klas les krijgen.

Het vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar zal ook op scholen worden gestimuleerd. Het Ministerie zal daarbij een actieve rol gaan spelen.

