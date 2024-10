Nieuws Curaçao Bea Moedt (74) overleden Dick Drayer 26-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bea Moedt is na een lang ziekbed vandaag, zaterdag 26 oktober overleden. De bekende fotografe uit Curaçao streed tegen kanker en lag al lange tijd in het hospice Arco Cavent.

Bea Moedt is een autodidactische fotograaf die in 1993 van Nederland naar Curaçao verhuisde. Daar pakte ze fotografie op als therapie voor haar vergeetachtigheid en ontdekte ze haar talent. Dat deden anderen ook en in de loop der jaren werd Bea een bekende fotograaf voor kranten, het Koninklijk Huis, het Curaçao North Sea Jazz Festival, de Marine Force of the Netherlands, de kustwacht, Curaçao International Airport, KLM, en ook deze nieuwssite Curacao.nu,

Bea reisde en deed overal waar ze kwam wat ze het beste kan: het leven vastleggen en een verhaal vertellen door middel van fotografie. Met haar fotografie won zij verschillende prijzen, waaronder in 2015 de grote Foam Paul Huf Award. Bea bracht verschillende boeken uit met haar prachtige foto’s.

Op de website van haar stichting staat: ‘Haar fotografie is de erfenis die ze achterlaat om ons eraan te herinneren hoe bijzonder het leven is.’

Bea in het hospice, samen met echtgenoot Willem Moedt

0